Ведают, что творят Дмитрий БЕЛОМЕСТНОВ

19 февраля в широкомасштабных учениях в Нижнем Новгороде участвовали ОМОН и отряд милиции специального назначения. Были смоделированы две типовые ситуации: массовые беспорядки и захват заложника, сказано в сообщении областного ГУВД. Роль агрессивно настроенных граждан играли слушатели учебного центра милиции. Читать Читали: 13 | Комментарии: 0 | 0.0/ 0

Тайные агенты Виктор БАРАНОВ, Украина Патриарх Украинской православной церкви – Киевского патриархата Филарет заявил о том, что он никогда не был агентом КГБ. В конце 1980-х годов священник Глеб Якунин обнародовал документы, согласно которым Филарет работал на спецслужбы и имел псевдоним «Антонов». Неужели отец Глеб оклеветал владыку? Читать Читали: 129 | Комментарии: 0 | 3.0/ 1 Плацдарм Санниковой Александр ПОДРАБИНЕК Отвечать на вздорные обвинения и личные выпады – дело бестолковое. Спорить с хилыми аргументами – глупо. Но не ответить Елене Санниковой, бывшей диссидентке и политзаключенной, на ее статью, опубликованную 14 января в ЕЖе («Эту бойню нужно прекратить как можно скорее»), было бы невежливо. Поэтому отвечаю. Читать Читали: 505 | Комментарии: 3 | 4.5/ 11 Противогаз для Путина Виктор БАРАНОВ, Украина Российские центральные телеканалы насыщены разоблачениями в адрес украинского президента Виктора Ющенко, который «блокирует транзит российского газа в Европу». Организатором газовой атаки против Ющенко стал премьер-министр России Владимир Путин. Кажется, он скоро наденет на свою голову противогаз, чтобы тем самым обратить внимание общественности на коварные замыслы украинских властей. Читать Читали: 394 | Комментарии: 2 | 0.0/ 0