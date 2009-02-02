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|РЕПЛИКА
|Александр Подрабинек: Узурпаторы двух стран, соединяйтесь!
|Для военного и политического сближения России и Белоруссии есть веские и ясные основания: в обеих странах президенты не избраны на честных и демократических выборах. Режимы обеих стран не ориентированы на демократию, преследуют политическую оппозицию, панически боятся «оранжевой» революции. Поэтому обе страны считают своими главными врагами западные демократии и блок НАТО. »»»
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|«Солидарность» потребовала отставки правительства Путина
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|Митинг с требованием отставки правительства Владимира Путина провело в субботу в Москве оппозиционное движение «Солидарность». Это первая уличная акция движения, с тех пор, как оно было создано в декабре минувшего года. Акция была согласована с мэрией. Подробнее
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|Ведают, что творят
|Дмитрий БЕЛОМЕСТНОВ
19 февраля в широкомасштабных учениях в Нижнем Новгороде участвовали ОМОН и отряд милиции специального назначения. Были смоделированы две типовые ситуации: массовые беспорядки и захват заложника, сказано в сообщении областного ГУВД. Роль агрессивно настроенных граждан играли слушатели учебного центра милиции. Читать
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|Тайные агенты
|Виктор БАРАНОВ, Украина
|Патриарх Украинской православной церкви – Киевского патриархата Филарет заявил о том, что он никогда не был агентом КГБ. В конце 1980-х годов священник Глеб Якунин обнародовал документы, согласно которым Филарет работал на спецслужбы и имел псевдоним «Антонов». Неужели отец Глеб оклеветал владыку? Читать
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|Плацдарм Санниковой
|Александр ПОДРАБИНЕК
|Отвечать на вздорные обвинения и личные выпады – дело бестолковое. Спорить с хилыми аргументами – глупо. Но не ответить Елене Санниковой, бывшей диссидентке и политзаключенной, на ее статью, опубликованную 14 января в ЕЖе («Эту бойню нужно прекратить как можно скорее»), было бы невежливо. Поэтому отвечаю. Читать
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|Противогаз для Путина
|Виктор БАРАНОВ, Украина
|Российские центральные телеканалы насыщены разоблачениями в адрес украинского президента Виктора Ющенко, который «блокирует транзит российского газа в Европу». Организатором газовой атаки против Ющенко стал премьер-министр России Владимир Путин. Кажется, он скоро наденет на свою голову противогаз, чтобы тем самым обратить внимание общественности на коварные замыслы украинских властей. Читать
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В Польше арестован гражданин Россииподозреваемый в убийстве Умара Исраилова, обвинявшего президента Чечни Кадырова в пытках. Подозреваемого передадут в Австрию, где убили Исраилова. Одновременно были задержаны еще двое граждан РФ, но после допроса их отпустили. Подробнее
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Политика ограничения гражданских прав сексуальных меньшинств, последовательным сторонником которой является мэр Москвы Юрий Лужков, вызывает удивление у мэров европейских столиц. Вероятно, именно поэтому мэр Москвы отказывается от встреч со своими западноевропейскими коллегами. Подробнее
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Президент Израиля Шимон Перес поручил формирование правительства главе правой партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху, поддержанному 65 из 120 членов Кнессета. «Ликуд» получил на выборах 27 мандатов. Центристская «Кадима», получившая 28 мандатов, отказалась войти в правительство. Подробнее
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Таджикистан и Узбекистан согласны на наземный транзит грузов для сил США и НАТО в Афганистане. Грузия готова предоставить воздушный коридор. Проблема снабжения коалиции возникла после решения Киргизии о ликвидации военной базы в Манасе. Подробнее
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У России сохраняется возможность вступления в Евросоюз. И хотя интеграция в общеевропейские структуры уже давно перестала быть в Кремле темой для обсуждения, глава представительства Еврокомиссии в Москве Марк Франко заявил в среду, что возможность вступления России в Евроcоюз открыта. Подробнее
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После августовской войны с Россией Грузия решила не участвовать в конкурсе Евровидения, который состоится в мае этого года в Москве. Но сейчас решение изменила - на конкурс привезут песню с двусмысленным названием. Второй смысл заключается в словах «Мы не хотим Путина». Подробнее
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20 февраля в Санкт-Петербурге Валерий Зорькин был переизбран председателем Конституционного суда России. На закрытом пленарном заседании КС РФ за это проголосовали большинство судей. Зорькин возглавит Конституционный суд в третий раз подряд. Подробнее
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Пятьдесят автобусов перекрыли центр Киева, чтобы дать возможность мэру Леониду Черновецкому выступить перед зданием горсовета. На эту акцию прибыли работники многих столичных предприятий. Мэр просил присутствующих «молиться за него и секретаря горсовета Олеся Довгого». Подробнее
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Суд оправдал подсудимых по делу об убийстве Политковской. Они виновны, следствию не дали работать, ему противостояла вся коррумпированная правоохранительная система, очевидно, чтобы спасти своих людей, в этом деле замешанных, заявил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Подробнее
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